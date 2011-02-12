النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رفع الطاقة الاستيعابية للجماهير بنسبة 100% في ختام مونديال الأندية

مباراتا الهلال والأهلي المصري.. وتشيلسي وبالميراس

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، فتح الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجماهير بنسبة 100% في إستادي محمد بن زايد وآل نهيان، وذلك خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع الهلال السعودي والأهلي المصري، وكذلك المباراة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وتأتي تلك الخطوة عقب النجاح الكبير للبطولة تنظيمياً وعلى المستوى الجماهيري، حيث لم تشهد مباريات البطولة التي أقيمت حتى الآن أي حالة شكوى من أي نوع، كما نال الجانب التنظيمي فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير، إشادة على كل المستويات، وتحديداً من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي "فيفا".

وناشدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث يجب على جميع الجماهير تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل.

وتصل النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي التي تحمل الرقم 18 في تاريخ البطولة غداً السبت، محطة الختام، عندما يلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع نظيره بالميراس بطل أمريكا اللاتينية على لقب البطولة، فيما يسبق هذه المباراة لقاء الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

نادي الهلال الأهلي المصري كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رفع الطاقة الاستيعابية للجماهير بنسبة 100% في ختام مونديال الأندية
سبق

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، فتح الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجماهير بنسبة 100% في إستادي محمد بن زايد وآل نهيان، وذلك خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع الهلال السعودي والأهلي المصري، وكذلك المباراة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وتأتي تلك الخطوة عقب النجاح الكبير للبطولة تنظيمياً وعلى المستوى الجماهيري، حيث لم تشهد مباريات البطولة التي أقيمت حتى الآن أي حالة شكوى من أي نوع، كما نال الجانب التنظيمي فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير، إشادة على كل المستويات، وتحديداً من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي "فيفا".

وناشدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث يجب على جميع الجماهير تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل.

وتصل النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي التي تحمل الرقم 18 في تاريخ البطولة غداً السبت، محطة الختام، عندما يلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع نظيره بالميراس بطل أمريكا اللاتينية على لقب البطولة، فيما يسبق هذه المباراة لقاء الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:38 PM

رفع الطاقة الاستيعابية للجماهير بنسبة 100% في ختام مونديال الأندية

مباراتا الهلال والأهلي المصري.. وتشيلسي وبالميراس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,823

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، فتح الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجماهير بنسبة 100% في إستادي محمد بن زايد وآل نهيان، وذلك خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع الهلال السعودي والأهلي المصري، وكذلك المباراة النهائية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.

وتأتي تلك الخطوة عقب النجاح الكبير للبطولة تنظيمياً وعلى المستوى الجماهيري، حيث لم تشهد مباريات البطولة التي أقيمت حتى الآن أي حالة شكوى من أي نوع، كما نال الجانب التنظيمي فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير، إشادة على كل المستويات، وتحديداً من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي "فيفا".

وناشدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث يجب على جميع الجماهير تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة لنتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل. وفي حال عدم القدرة على تقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ينبغي إظهار شهادة لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى نتيجة فحص PCR صالحة لمدة 96 ساعة على الأقل.

وتصل النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي التي تحمل الرقم 18 في تاريخ البطولة غداً السبت، محطة الختام، عندما يلتقي تشيلسي بطل أوروبا مع نظيره بالميراس بطل أمريكا اللاتينية على لقب البطولة، فيما يسبق هذه المباراة لقاء الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة