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لا إرجاع.. الكويت ترفض شروط شركة "موديرنا" الخاصّة بلقاح كورونا

تراقب لقاحات أخرى بعد اعتماد أولى كميات "أسترازينيكا - أكسفورد"

قالت صحيفة كويتية إن وزارة الصحة الكويتية، رفضت شروطاً لشركة "موديرنا"؛ أبرزها عدم الالتزام بتوريد كميات محدّدة من لقاحها المضاد لكورونا للبلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادرها، أنه من بين شروط "موديرنا" التي رفضتها وزارة الصحة الكويتية، هي عدم الموافقة على حق الوزارة في إرجاع 30 % من الجرعات، في حال عدم الحاجة إلى استخدامها لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد اعتماد أولى كميات لقاح "أسترازينيكا - أكسفورد" وترخيصها ووصولها، المتوقع خلال الشهر المقبل إلى الكويت، فإن الوزارة تراقب آخر تطورات التجارب السريرية ومستجداتها ونتائجها على لقاح شركة "جونسون آند جونسون" التي تعمل على تطويره، ومن المرتقب اعتماده وترخيصه خلال أسبوعين، حيث يتميّز بأنه مكوّن من جرعة واحدة.

وأضافت، أن الوزارة تحدثت مع شركات روسية وصينية وأمريكية تجري اختباراتها حالياً على لقاحات مضادة لكورونا، إلا أنها لم تستقر على الطلب سوى من "فايزر" و"أسترازينيكا"، مع احتمالية استيراد كميات أخرى من شركتَي "جونسون آند جونسون" و"موديرنا"، بعد أن عادت المفاوضات مجدّداً.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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لا إرجاع.. الكويت ترفض شروط شركة "موديرنا" الخاصّة بلقاح كورونا
سبق

قالت صحيفة كويتية إن وزارة الصحة الكويتية، رفضت شروطاً لشركة "موديرنا"؛ أبرزها عدم الالتزام بتوريد كميات محدّدة من لقاحها المضاد لكورونا للبلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادرها، أنه من بين شروط "موديرنا" التي رفضتها وزارة الصحة الكويتية، هي عدم الموافقة على حق الوزارة في إرجاع 30 % من الجرعات، في حال عدم الحاجة إلى استخدامها لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد اعتماد أولى كميات لقاح "أسترازينيكا - أكسفورد" وترخيصها ووصولها، المتوقع خلال الشهر المقبل إلى الكويت، فإن الوزارة تراقب آخر تطورات التجارب السريرية ومستجداتها ونتائجها على لقاح شركة "جونسون آند جونسون" التي تعمل على تطويره، ومن المرتقب اعتماده وترخيصه خلال أسبوعين، حيث يتميّز بأنه مكوّن من جرعة واحدة.

وأضافت، أن الوزارة تحدثت مع شركات روسية وصينية وأمريكية تجري اختباراتها حالياً على لقاحات مضادة لكورونا، إلا أنها لم تستقر على الطلب سوى من "فايزر" و"أسترازينيكا"، مع احتمالية استيراد كميات أخرى من شركتَي "جونسون آند جونسون" و"موديرنا"، بعد أن عادت المفاوضات مجدّداً.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:51 AM

لا إرجاع.. الكويت ترفض شروط شركة "موديرنا" الخاصّة بلقاح كورونا

تراقب لقاحات أخرى بعد اعتماد أولى كميات "أسترازينيكا - أكسفورد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة كويتية إن وزارة الصحة الكويتية، رفضت شروطاً لشركة "موديرنا"؛ أبرزها عدم الالتزام بتوريد كميات محدّدة من لقاحها المضاد لكورونا للبلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادرها، أنه من بين شروط "موديرنا" التي رفضتها وزارة الصحة الكويتية، هي عدم الموافقة على حق الوزارة في إرجاع 30 % من الجرعات، في حال عدم الحاجة إلى استخدامها لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد اعتماد أولى كميات لقاح "أسترازينيكا - أكسفورد" وترخيصها ووصولها، المتوقع خلال الشهر المقبل إلى الكويت، فإن الوزارة تراقب آخر تطورات التجارب السريرية ومستجداتها ونتائجها على لقاح شركة "جونسون آند جونسون" التي تعمل على تطويره، ومن المرتقب اعتماده وترخيصه خلال أسبوعين، حيث يتميّز بأنه مكوّن من جرعة واحدة.

وأضافت، أن الوزارة تحدثت مع شركات روسية وصينية وأمريكية تجري اختباراتها حالياً على لقاحات مضادة لكورونا، إلا أنها لم تستقر على الطلب سوى من "فايزر" و"أسترازينيكا"، مع احتمالية استيراد كميات أخرى من شركتَي "جونسون آند جونسون" و"موديرنا"، بعد أن عادت المفاوضات مجدّداً.

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