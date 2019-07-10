كوريا الجنوبية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 13338 حالة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13338 حالة.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.