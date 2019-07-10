النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

كوريا الجنوبية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 13338 حالة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13338 حالة.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13338 حالة.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:31 PM

كوريا الجنوبية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 13338 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
296

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13338 حالة.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,965
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,707
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة