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في الـ 24 الساعة الماضية .. الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا

حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض

سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148209، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 922 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3145 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 216 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144142 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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في الـ 24 الساعة الماضية .. الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148209، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 922 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3145 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 216 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144142 حالة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
07:24 PM

في الـ 24 الساعة الماضية .. الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بكورونا

حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148209، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 922 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3145 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 216 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144142 حالة.

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