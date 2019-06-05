مشاكل تقنية تضرب "تويتر" في معظم دول العالم

أصابت خدمة الرسائل القصيرة في صباح الأربعاء

عانى مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" من مشاكل تقنية أصابت خدمة الرسائل القصيرة صباح اليوم الأربعاء.



حيث تم تسجيل عدد من حالات الفشل في الاتصال بالشبكة، بالإضافة لمشاكل في خدمة الرسائل القصيرة، بحسب ما نقل موقع "Downdetector".



ووفق ما نقلته "سبوتنيك": اشتكى حوالي 83 في المئة من المستخدمين من مشاكل الاتصال بالصفحة الرئيسية، بالإضافة لعدم قدرة حوالي 16 في المئة من مستخدمي المنصة على تشغيل التطبيق على أجهزتهم المحمولة.

وظهرت هذه المشاكل بشكل عام لدى مستخدمي الموقع في كلٍّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والمكسيك، واليابان، بالإضافة لعدد من الدول الأوروبية.