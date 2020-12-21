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وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021

بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 .

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: "صدر توجيه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم."

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 .

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: "صدر توجيه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم."

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
05:41 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
06:38 PM

وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021

بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,263

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 .

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: "صدر توجيه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم."

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