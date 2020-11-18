النيابة العامة: السجن 10 سنوات و5 ملايين غرامة بحق مُنشئ هذه المواقع

قالت: يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل

حذّرت النيابة العامة من إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية؛ مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها في "تويتر": يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبَل الجهات المختصة في الدولة كمنظمات إرهابية كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت".

وأوضحت النيابة أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.