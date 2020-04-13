"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 13 أبريل 2020، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، خلال يوم أمس الأحد .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4934 حالة حتى الآن.

وأضاف متحدث الصحة : بين الحالات المسجلة 4064 حالة نشطة، ومنها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة .

كما كشف المتحدث عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 805 حالات بعد تسجيل 44 حالة تعافي جديدة .

وأعلن متحدث وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة.

وجاءت الإصابات الـ 472 حسب المدن كالتالي :

الرياض 118

المدينة المنورة 113

مكة المكرمة 95

جدة 80

تبوك 22

عرعر 8

خليص 8

الطائف 8

الهفوف 7

خميس مشيط 5

بريدة 2

القنفذة 1

نجران 1

سبت العلايا 1

الخرج 1

الظهران 1

أحد رفيدة 1