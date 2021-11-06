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تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين المتواجدين في هولندا حول ارتداء الكمامة

قالت: إلزامي اعتباراً من اليوم في وسائل النقل وسيارات الأجرة والطائرات والمطارات

أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية:

- وسائل النقل العامة.

- سيارات الأجرة.

- في الطائرات والمطارات.

- في صالونات الحلاقة وأماكن المساج.

- في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية.

- في المدارس العليا والجامعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين المتواجدين في هولندا حول ارتداء الكمامة
سبق

أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية:

- وسائل النقل العامة.

- سيارات الأجرة.

- في الطائرات والمطارات.

- في صالونات الحلاقة وأماكن المساج.

- في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية.

- في المدارس العليا والجامعات.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
12:00 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
12:38 PM

تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين المتواجدين في هولندا حول ارتداء الكمامة

قالت: إلزامي اعتباراً من اليوم في وسائل النقل وسيارات الأجرة والطائرات والمطارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,139

أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية:

- وسائل النقل العامة.

- سيارات الأجرة.

- في الطائرات والمطارات.

- في صالونات الحلاقة وأماكن المساج.

- في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية.

- في المدارس العليا والجامعات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,121
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,982
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,167

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