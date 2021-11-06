- في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية.

وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية:

أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة.

تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين المتواجدين في هولندا حول ارتداء الكمامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-06 أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة. وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية: - وسائل النقل العامة. - سيارات الأجرة. - في الطائرات والمطارات. - في صالونات الحلاقة وأماكن المساج. - في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية. - في المدارس العليا والجامعات.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 12:00 PM

اخر تعديل 06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 12:38 PM

تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين المتواجدين في هولندا حول ارتداء الكمامة قالت: إلزامي اعتباراً من اليوم في وسائل النقل وسيارات الأجرة والطائرات والمطارات





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أصدرت سفارة المملكة في هولندا تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: اعتباراً من اليوم السادس من نوفمبر ٢٠٢١م، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا في الأماكن التالية:

- وسائل النقل العامة.

- سيارات الأجرة.

- في الطائرات والمطارات.

- في صالونات الحلاقة وأماكن المساج.

- في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية.

- في المدارس العليا والجامعات.