وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزيرة خارجية السودان

جرى خلاله تنسيق المواقف حيال القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.