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6  مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان وحائل والشمالية والشرقية ومكة المكرمة).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الأربعاء.

ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والخرمة والطائف والعريضات والمويه وتربة ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت جازان أيضًا بضباب في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي والطوال وجازان وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6  مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان وحائل والشمالية والشرقية ومكة المكرمة).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الأربعاء.

ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والخرمة والطائف والعريضات والمويه وتربة ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت جازان أيضًا بضباب في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي والطوال وجازان وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:00 AM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
05:19 AM

6  مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان وحائل والشمالية والشرقية ومكة المكرمة).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الأربعاء.

ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والخرمة والطائف والعريضات والمويه وتربة ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت جازان أيضًا بضباب في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي والطوال وجازان وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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