"الحجرف" يبحث مع "بوريطة" الشراكة الاستراتيجية "الخليجية- المغربية"

ناقشا خطة العمل المشتركة وأوجه تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الاستراتيجية الخليجية- المغربية، والعمل على تعزيز مجالاتها المختلفة لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، عبر الاتصال المرئي في مكتبه اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.

وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات المهمة التي قطعتها الشراكة الخليجية- المغربية، وخطة العمل المشتركة وأوجه تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وجرت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، والتي تحظى برعاية قادة دول المجلس وأخيهم الملك محمد السادس.