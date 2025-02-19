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هطولات الأربعاء .. 4 تنبيهات تبشّر والرياض في الواجهة

تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وبَرَد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمناطق: الرياض والقصيم والشرقية من حالة أمطار غزيرة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، كما نبّهت في إنذار جديد المدينة المنوّرة من أمطار رعدية ورياح نشطة.

ففي منطقة القصيم، تبدأ الحالة الساعة السابعة مساءً وتتواصل حتى الواحدة من فجر غد الخميس، وتشمل: البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.

كما تبدأ في الشرقية الساعة الخامسة مساءً، وتستمر حتى الواحدة من فجر غد، وتشمل حفر الباطن وقرية العليا.

وفي الرياض، تبدأ الساعة السابعة مساءً وتستمر حتى الواحدة من فجر غد، وتشمل: الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء.

كما تبدأ الحالة في المدينة المنوّرة الساعة 12 ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً وتشمل: الحناكية والعلا والمهد ووادي الفرع.

حالة الطقس الأرصاد أمطار الرياض القصيم الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات الأربعاء .. 4 تنبيهات تبشّر والرياض في الواجهة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمناطق: الرياض والقصيم والشرقية من حالة أمطار غزيرة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، كما نبّهت في إنذار جديد المدينة المنوّرة من أمطار رعدية ورياح نشطة.

ففي منطقة القصيم، تبدأ الحالة الساعة السابعة مساءً وتتواصل حتى الواحدة من فجر غد الخميس، وتشمل: البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.

كما تبدأ في الشرقية الساعة الخامسة مساءً، وتستمر حتى الواحدة من فجر غد، وتشمل حفر الباطن وقرية العليا.

وفي الرياض، تبدأ الساعة السابعة مساءً وتستمر حتى الواحدة من فجر غد، وتشمل: الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء.

كما تبدأ الحالة في المدينة المنوّرة الساعة 12 ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً وتشمل: الحناكية والعلا والمهد ووادي الفرع.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:39 AM

هطولات الأربعاء .. 4 تنبيهات تبشّر والرياض في الواجهة

تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وبَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمناطق: الرياض والقصيم والشرقية من حالة أمطار غزيرة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، كما نبّهت في إنذار جديد المدينة المنوّرة من أمطار رعدية ورياح نشطة.

ففي منطقة القصيم، تبدأ الحالة الساعة السابعة مساءً وتتواصل حتى الواحدة من فجر غد الخميس، وتشمل: البكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة.

كما تبدأ في الشرقية الساعة الخامسة مساءً، وتستمر حتى الواحدة من فجر غد، وتشمل حفر الباطن وقرية العليا.

وفي الرياض، تبدأ الساعة السابعة مساءً وتستمر حتى الواحدة من فجر غد، وتشمل: الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء.

كما تبدأ الحالة في المدينة المنوّرة الساعة 12 ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً وتشمل: الحناكية والعلا والمهد ووادي الفرع.

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