ما لا تعرفه عن مبتكر شخصيات "مارفل".. بدأ حياته يعبئ الحبر وانتهى به المطاف بثروة تعدت الـ50 مليون دولار

توفي عن عمر 95 عاماً.. أنشأ "سبايدر مان" و"ذا هالك" و"أيرون مان"

غيّب الموتُ، أمس، "ستان لي" عن عمر يناهز 95 عاماً، بعد صراع مع المرض، وهو الرجل الذي أبدع عالم مارفل، وابتكر الشخصيات الخارقة الشهيرة: "سبايدر مان"، و"ذا هالك"، و"أيرون مان"، وغيرها من الشخصيات التي أسرت قلوب وألباب القراء والمشاهدين عبر عقود طويلة.

بداياته

عاش "لي" حياة فقيرة؛ إذ نشأ في منزل لا يتكون سوى من غرفة واحدة؛ فقد كان والده يعمل في تفصيل الملابس وقصها، وواجه صعوبات مالية في بدايات حياته، إلا أنه لم يتخلَّ عن حلمه بكتابة رواية أمريكية عظيمة؛ إذ كان متأثراً بشدة بقراءته ومشاهدته للأفلام.

عمل "لي" في بداية حياته المهنية كعامل مكتب في شركة تيملي كوميكس (مارفل كوميكس لاحقاً)؛ حيث كانت وظيفته جلب الغداء وتعبئة الحبر، قبل أن يصير الرجل الأول في الشركة، والأشهر في أمريكا، وتزداد ثروته لتتجاوز الـ50 مليون دولار أمريكي.

الحلم أصبح حقيقة

سرعان ما بدأ يتحول حلم "لي" إلى حقيقة، حينما قرر إنشاء عالم مارفل من الشخصيات الخارقة؛ لمنافسة شركة دي كوميكس صاحبة امتياز شخصيات "باتمان" و"سوبر مان"، وكان لزوجته تأثير كبير عليه عندما بدأ بكتابة أول أعماله وقصصه المصورة، حينما أصدر " Fantastic Four" في عام 1961م.

بعد النجاح الكبير لـFantastic Four، قام بإنشاء العديد من الشخصيات الجديدة مثل Spider-Man وThe Hulk وThe X-Men وDoctor Strange. وأصبحت مارفيل كوميكس ذات شعبية كبيرة بفضله؛ فتم ترقيته إلى ناشر ومخرج في عام 1972، قبل أن يعين رئيساً للشركة.

بفضل الشهرة الضخمة التي حازت عليها شخصيات "لي" الخارقة، تحولت شركة "مارفل" إلى علامة شهيرة ومميزة في السوق؛ فاشترتها شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة "ديزني" بنحو 4 مليار دولار في عام 2009.

إيرادات ضخمة وجوائز عدة

حققت الأفلام التي تم إنتاجها بناءً على الشخصيات الخارقة التي أبدعها ستان لي، إيرادات تجاوزت 20 مليار دولار؛ وذلك خلال العقد الأول من القرن الـ21 فقط.

حصل "لي" على جوائز عدة منها: National Medal of Arts وSaturn Awards وScream Awards وHollywood Walk of Fame وProducers Guild of America وVisual Effects Society Awards؛ تقديراً لإبداعه ومساهماته المبتكرة في عالم الكوميكس والقصص المصورة.