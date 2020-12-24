أمانة الرياض: هنا حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها لتحسين جودة حياة العاصمة

قالت: لزيادة الفراغات العامة في إطار سعينا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠

نشر حساب #أمانة_منطقة_الرياض على تويتر، مقطع فيديو يرصد حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها الأمانة في مناطق مختلفة في المدينة.

وقالت الأمانة: إن ذلك يأتي ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين البيئة العمرانية، وزيادة الفراغات العامة في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.