أمانة الرياض: هنا حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها لتحسين جودة حياة العاصمة
قالت: لزيادة الفراغات العامة في إطار سعينا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠
نشر حساب #أمانة_منطقة_الرياض على تويتر، مقطع فيديو يرصد حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها الأمانة في مناطق مختلفة في المدينة.
وقالت الأمانة: إن ذلك يأتي ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين البيئة العمرانية، وزيادة الفراغات العامة في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
أمانة الرياض
الرياض
أمانة الرياض: هنا حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها لتحسين جودة حياة العاصمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-24
نشر حساب #أمانة_منطقة_الرياض على تويتر، مقطع فيديو يرصد حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها الأمانة في مناطق مختلفة في المدينة.
وقالت الأمانة: إن ذلك يأتي ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين البيئة العمرانية، وزيادة الفراغات العامة في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:07 AM
أمانة الرياض: هنا حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها لتحسين جودة حياة العاصمة
قالت: لزيادة الفراغات العامة في إطار سعينا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠
نشر حساب #أمانة_منطقة_الرياض على تويتر، مقطع فيديو يرصد حدائق ومسطحات خضراء تؤهلها الأمانة في مناطق مختلفة في المدينة.
وقالت الأمانة: إن ذلك يأتي ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين البيئة العمرانية، وزيادة الفراغات العامة في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.