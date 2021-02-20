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"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

إنفلونزا الطيور تتسلل إلى روسيا.. والعدوى تصيب شخصًا

إبلاغ "الصحة العالمية" بالحالة

أعلنت روسيا، اليوم (السبت)، أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش5 إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر.

وأفادت رئيسة إدارة الصحة الروسية آنا بوبوفا، في تصريحات بثها التلفزيون، بأنه جرى إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش5 إن8" في العالم لدى البشر، إلى منظمة الصحة العالمية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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إنفلونزا الطيور تتسلل إلى روسيا.. والعدوى تصيب شخصًا
سبق

أعلنت روسيا، اليوم (السبت)، أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش5 إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر.

وأفادت رئيسة إدارة الصحة الروسية آنا بوبوفا، في تصريحات بثها التلفزيون، بأنه جرى إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش5 إن8" في العالم لدى البشر، إلى منظمة الصحة العالمية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
05:35 PM

إنفلونزا الطيور تتسلل إلى روسيا.. والعدوى تصيب شخصًا

إبلاغ "الصحة العالمية" بالحالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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917

أعلنت روسيا، اليوم (السبت)، أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش5 إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر.

وأفادت رئيسة إدارة الصحة الروسية آنا بوبوفا، في تصريحات بثها التلفزيون، بأنه جرى إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش5 إن8" في العالم لدى البشر، إلى منظمة الصحة العالمية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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