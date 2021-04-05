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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على رابغ والأجزاء الساحلية

الحالة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتستمر حتى الـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة رابغ والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على رابغ والأجزاء الساحلية
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة رابغ والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:10 PM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على رابغ والأجزاء الساحلية

الحالة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية وتستمر حتى الـ 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة رابغ والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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