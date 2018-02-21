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مهرجان دبي الدولي للمأكولات ينطلق غداً في دورته الرابعة بمشاركة ٣٠ طاهياً من أشهر طهاة العالم

يشمل إقامة أنشطة وفعاليات عائلية مختلفة

تنطلق الدورة الرابعة من "مهرجان دبي الدولي للمأكولات"، غداً الخميس ٢٢ فبراير، وتستمر حتى ١٠ مارس القادم.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والجهة المنظمة للحدث، عن فعاليات المهرجان الذي يتواصل على مدار ١٧ يوماً ليعزز مكانة مدينة دبي بوصفها وجهة عالمية وعاصمة فنون المأكولات والطهي على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ يجمع بين نخبة من أشهر وأهم الطهاة في العالم مع محبي الطعام.

ويشارك في المهرجان، الذي يقام هذا العام أكثر من ٣٠ طاهياً يعدون من أشهر طهاة العالم، ونحو ١٠٠٠ مطعم في دبي تعمل على تلبية الأذواق المتنوعة لأكثر من 200 جنسية مختلفة من مقيمي وزوار دبي، ويقدم كلّ منهم قوائم جديدة لتجارب طعام خلال المهرجان، إضافة إلى إقامة أنشطة وفعاليات عائلية مختلفة؛ بهدف إبراز مدى التنوع في دبي الغني بالمطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات ونكهات الأطعمة من مختلف أنحاء العالم.

ويُسهم مهرجان المأكولات في تسليط الضوء على الجانب السياحي المهم لدبي.

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مهرجان دبي الدولي للمأكولات ينطلق غداً في دورته الرابعة بمشاركة ٣٠ طاهياً من أشهر طهاة العالم
سبق

تنطلق الدورة الرابعة من "مهرجان دبي الدولي للمأكولات"، غداً الخميس ٢٢ فبراير، وتستمر حتى ١٠ مارس القادم.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والجهة المنظمة للحدث، عن فعاليات المهرجان الذي يتواصل على مدار ١٧ يوماً ليعزز مكانة مدينة دبي بوصفها وجهة عالمية وعاصمة فنون المأكولات والطهي على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ يجمع بين نخبة من أشهر وأهم الطهاة في العالم مع محبي الطعام.

ويشارك في المهرجان، الذي يقام هذا العام أكثر من ٣٠ طاهياً يعدون من أشهر طهاة العالم، ونحو ١٠٠٠ مطعم في دبي تعمل على تلبية الأذواق المتنوعة لأكثر من 200 جنسية مختلفة من مقيمي وزوار دبي، ويقدم كلّ منهم قوائم جديدة لتجارب طعام خلال المهرجان، إضافة إلى إقامة أنشطة وفعاليات عائلية مختلفة؛ بهدف إبراز مدى التنوع في دبي الغني بالمطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات ونكهات الأطعمة من مختلف أنحاء العالم.

ويُسهم مهرجان المأكولات في تسليط الضوء على الجانب السياحي المهم لدبي.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:35 AM

مهرجان دبي الدولي للمأكولات ينطلق غداً في دورته الرابعة بمشاركة ٣٠ طاهياً من أشهر طهاة العالم

يشمل إقامة أنشطة وفعاليات عائلية مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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تنطلق الدورة الرابعة من "مهرجان دبي الدولي للمأكولات"، غداً الخميس ٢٢ فبراير، وتستمر حتى ١٠ مارس القادم.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والجهة المنظمة للحدث، عن فعاليات المهرجان الذي يتواصل على مدار ١٧ يوماً ليعزز مكانة مدينة دبي بوصفها وجهة عالمية وعاصمة فنون المأكولات والطهي على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ يجمع بين نخبة من أشهر وأهم الطهاة في العالم مع محبي الطعام.

ويشارك في المهرجان، الذي يقام هذا العام أكثر من ٣٠ طاهياً يعدون من أشهر طهاة العالم، ونحو ١٠٠٠ مطعم في دبي تعمل على تلبية الأذواق المتنوعة لأكثر من 200 جنسية مختلفة من مقيمي وزوار دبي، ويقدم كلّ منهم قوائم جديدة لتجارب طعام خلال المهرجان، إضافة إلى إقامة أنشطة وفعاليات عائلية مختلفة؛ بهدف إبراز مدى التنوع في دبي الغني بالمطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات ونكهات الأطعمة من مختلف أنحاء العالم.

ويُسهم مهرجان المأكولات في تسليط الضوء على الجانب السياحي المهم لدبي.

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