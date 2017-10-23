حالة أمطار رعدية على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه

تتواصل حتى الساعة 7 مساءً وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، بمحافظات: النماص وبلقرن وتنومة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.