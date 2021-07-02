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مخبّأة.. إحباط تهريب كمية من الكوكايين بمطار الرياض وضبط مستقبلها

فيما أهابت "الزكاة والجمارك" بالجميع المساهمة في حماية المجتمع بالإبلاغ

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوجرام، حيث عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش في محتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من "الكوكايين" مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة "الكوكايين" في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضافت الهيئة، أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وبفضلٍ من الله تمّ ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

وأكّدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، إلا أن الهيئة عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية تقف دائماً بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني @zatca.gov.sa 1910 أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي أحبطت هذا الأسبوع كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية "برتقال" واردة إلى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخبّأة.. إحباط تهريب كمية من الكوكايين بمطار الرياض وضبط مستقبلها
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوجرام، حيث عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش في محتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من "الكوكايين" مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة "الكوكايين" في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضافت الهيئة، أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وبفضلٍ من الله تمّ ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

وأكّدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، إلا أن الهيئة عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية تقف دائماً بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني @zatca.gov.sa 1910 أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي أحبطت هذا الأسبوع كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية "برتقال" واردة إلى المملكة.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
02:46 PM

مخبّأة.. إحباط تهريب كمية من الكوكايين بمطار الرياض وضبط مستقبلها

فيما أهابت "الزكاة والجمارك" بالجميع المساهمة في حماية المجتمع بالإبلاغ

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منصور الشلاقي - الرياض
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوجرام، حيث عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش في محتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من "الكوكايين" مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة "الكوكايين" في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضافت الهيئة، أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وبفضلٍ من الله تمّ ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

وأكّدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، إلا أن الهيئة عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية تقف دائماً بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني @zatca.gov.sa 1910 أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي أحبطت هذا الأسبوع كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية "برتقال" واردة إلى المملكة.

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