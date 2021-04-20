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خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس تركمانستان في وفاة والده

سألا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: // علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب تركمانستان الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون //.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: // تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب //.

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خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس تركمانستان في وفاة والده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: // علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب تركمانستان الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون //.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: // تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب //.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:43 AM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:07 AM

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس تركمانستان في وفاة والده

سألا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: // علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب تركمانستان الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون //.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: // تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب //.

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