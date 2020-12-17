وزير الصحة: ولي العهد كان يتابع وصول اللقاحات وحريص على توفيرها للجميع بعدالة

وزير الصحة أطلق حملة التطعيم وشكر جميع اللجان العلمية والغذاء والدواء على جهودهم

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن ولي العهد يتابع أزمة كورونا في المملكة متابعة دقيقة، حتى قبل ظهور أي حالة، كما أنه حريص على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وحريص أيضاً على توفير اللقاحات بعدالة للجميع، وكان يتابع الموضوع حتى مساء البارحة".

تفصيلاً، بدأت أولى بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا مع إطلاق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حملة التطعيم ضد الفيروس في مركز لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19) بالرياض.

وبدأت حملة التطعيم صباح اليوم الخميس بأخذ وزير الصحة اللقاح، ومعه أعضاء اللجان العلمية للقاحات ومجموعة من المواطنين.

وقال الدكتور توفيق الربيعة لدى إطلاقه حملة البدء في تمكين المواطنين والمقيمين من أخذ اللقاح: "اليوم بداية انفراج أزمة فيروس كورونا بإذن الله تعالى، وبهذه المناسبة أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم، وتأكيده على ذلك بوضع شعار ميزانية عام 2021م تحت عنوان (صحة وطن)، كما أتقدم لسمو ولي العهد بالشكر والامتنان والتقدير على حرصه ومتابعته الدقيقة لهذه الأزمة، قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وتضحيته بجميع الجوانب مقابل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وحرصه أيضاً على توفير اللقاحات بعدالة للجميع، ومتابعته الدورية للموضوع حتى مساء البارحة".

وأوضح وزير الصحة أنه كان يتابع بقلق شديد خلال التسعة الأشهر الماضية أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسيتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح".

وأضاف: "اليوم أخذت اللقاح ولله الحمد؛ في مركز اللقاحات الذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، لضمان وجود كمية كافية من العيادات، لإعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات"، لافتاً الانتباه إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ووجّه الوزير الشكر لجميع اللجان العلمية ولهيئة الغذاء والدواء على جهودهم في العمل لحماية سلامة صحة الجميع، وضمان مأمونية اللقاح وفعاليته.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت سابقاً عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي"، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.

وأوضحت وزارة الصحة أنها أكملت التجهيزات جميعها للبدء في التطعيم، حيث أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.