ميناء ضبا يُصدر أول شحنة "كلنكر" إلى عدن

تعتبر المادة الأولية في صناعة الأسمنت

صدّر ميناء ضبا أول شحنة سفينة بمادة الكلنكر منذ تأسيسه إلى ميناء عدن التي تقدر بـ"50 ألف" طن من أصل "500 ألف" طن.

وتُعتبر هذه الخطوة تأكيداً عن مدى قدرة الميناء التشغيلية واللوجستية لمناولة مختلف أنواع وأحجام البضائع في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

و"الكلنكر" عبارة عن المادة الأولية في صناعة الأسمنت والناتجة عن حرق الحجر الجيري في أفران خاصة التي تدخل بعد تكوينها في صناعة أنواع الأسمنت المختلفة، وذلك بإضافة مادة الجبس ومواد أخرى لإنتاج عدة أنواع من الأسمنت حسب الخواص المطلوبة.