أكثر من 400 طالبة يحضرن الملتقى الإرشادي في "تعليم رجال ألمع"

بحضور تجاوز 400 طالبة نظّم التوجيه والإرشاد (بنات) بإدارة تعليم رجال ألمع مساء الأربعاء، لقاءً إرشادياً مهنياً عبر برنامج الزوم zoom مستهدفاً طالبات المرحلة الثانوية، بهدف تحديد مسار التعليم المهني والفرص الأكاديمية المتاحة لهن.

وفي مُستهل اللقاء الذي أدارته رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ريم عبدالله الغامدي، رحبت المساعدة للشؤون التعليمية عزيزة بنت حسن عسيري بضيوف ومستهدفات اللقاء، مؤكدةً أهمية تحديد المسار المهني للطالبات والذي سيتيح لهن مواصلة تعليمهن المهني بما يعود عليهن وعلى الوطن بالنفع والفائدة وتحقيق الأهداف المرجوة من سواعد هذا الوطن المعطاء ليواصلوا مسيرة البناء والنماء وفق مسارات تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، داعيةً لهن بمزيد من النجاح والتميّز والتفوق.

عقب ذلك انطلقت فعاليات اللقاء الذي استضاف كلاً من الدكتورة درية حسن مرغني رئيسة قسم علوم التمريض بكلية العلوم التطبيقية بمحايل ومنال محمد عبدالله وكيلة التطوير والجودة بكلية رجال ألمع للحديث عن المجال الأكاديمي وأهمية تحديد المسار المهني وفق التخصصات المتاحة ووفق قدرات وإمكانيات الطالبات وما هي الآمال المعقودة على عاتق هذا الجيل في مواصلة البحث العلمي والدراسة وتطوير قدراتهن المعرفية من خلال المعاهد المتخصصة والكليات العلمية التي كفلتها لهم هذه الدولة المباركة، بالإضافة لمشاركة الدكتورة نورة بانافع عميدة كلية العلوم التطبيقية للإجابة على استفسار الطالبات.