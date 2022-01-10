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قائد المنتخب المصري "محمد صلاح" : أتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة

قبل مواجهة المنتخب النيجيري في أمم إفريقيا

قال، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ، إن لاعبي الفراعنة سيبذلون قصارى جهدهم خلال مشوار كأس الأمم الإفريقية الجارية، والتي انطلقت أمس الأحد في الكاميرون.

ويدشن المنتخب المصري مبارياته بمواجهة نظيره النيجيري، غدًا الثلاثاء على ملعب "جاروا"، في أول مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية 2022.

وزاد صلاح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لسنا المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا، أنا لاعب ضمن 11 لاعبًا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".

وتابع : "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".

واختتم : "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الإفريقية، ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قائد المنتخب المصري "محمد صلاح" : أتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة
سبق

قال، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ، إن لاعبي الفراعنة سيبذلون قصارى جهدهم خلال مشوار كأس الأمم الإفريقية الجارية، والتي انطلقت أمس الأحد في الكاميرون.

ويدشن المنتخب المصري مبارياته بمواجهة نظيره النيجيري، غدًا الثلاثاء على ملعب "جاروا"، في أول مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية 2022.

وزاد صلاح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لسنا المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا، أنا لاعب ضمن 11 لاعبًا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".

وتابع : "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".

واختتم : "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الإفريقية، ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
09:06 PM

قائد المنتخب المصري "محمد صلاح" : أتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة

قبل مواجهة المنتخب النيجيري في أمم إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح ، إن لاعبي الفراعنة سيبذلون قصارى جهدهم خلال مشوار كأس الأمم الإفريقية الجارية، والتي انطلقت أمس الأحد في الكاميرون.

ويدشن المنتخب المصري مبارياته بمواجهة نظيره النيجيري، غدًا الثلاثاء على ملعب "جاروا"، في أول مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية 2022.

وزاد صلاح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لسنا المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا، أنا لاعب ضمن 11 لاعبًا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".

وتابع : "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".

واختتم : "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الإفريقية، ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".

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