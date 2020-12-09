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وزارة البيئة.. تنصح قائدي المركبات باستخدام منبه السيارة قبل التشغيل لهذا السبب!

طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة من قائدي المركبات ضرورة التأكد من عدم وجود أي قط تحت غطاء المحرك أو السيارة قبل تشغيلها؛ حيث إن القطط في فترة الشتاء كثيرًا ما تبحث عن الأماكن الدافئة.

ونصحت الوزارة قائدي المركبات بإصدار صوت منبه السيارة؛ حيث يمكن أن تُصاب أو تُقتل القطط عند التشغيل.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أنه خلال فترة الشتاء الباردة، كثيرًا ما تبحث القطط عن أي مكان دافئ يمكن أن تجده، وتمثل منطقة محرك السيارة الدافئ أنسب مكان لها، ويمكن للقطط التي تبحث عن مأوى تحت أغطية السيارات أن تصاب أو تُقتل عندما يتم تشغيل السيارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة البيئة.. تنصح قائدي المركبات باستخدام منبه السيارة قبل التشغيل لهذا السبب!
سبق

طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة من قائدي المركبات ضرورة التأكد من عدم وجود أي قط تحت غطاء المحرك أو السيارة قبل تشغيلها؛ حيث إن القطط في فترة الشتاء كثيرًا ما تبحث عن الأماكن الدافئة.

ونصحت الوزارة قائدي المركبات بإصدار صوت منبه السيارة؛ حيث يمكن أن تُصاب أو تُقتل القطط عند التشغيل.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أنه خلال فترة الشتاء الباردة، كثيرًا ما تبحث القطط عن أي مكان دافئ يمكن أن تجده، وتمثل منطقة محرك السيارة الدافئ أنسب مكان لها، ويمكن للقطط التي تبحث عن مأوى تحت أغطية السيارات أن تصاب أو تُقتل عندما يتم تشغيل السيارة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:25 AM

وزارة البيئة.. تنصح قائدي المركبات باستخدام منبه السيارة قبل التشغيل لهذا السبب!

A A A
خالد علي - الرياض
3
4,945

طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة من قائدي المركبات ضرورة التأكد من عدم وجود أي قط تحت غطاء المحرك أو السيارة قبل تشغيلها؛ حيث إن القطط في فترة الشتاء كثيرًا ما تبحث عن الأماكن الدافئة.

ونصحت الوزارة قائدي المركبات بإصدار صوت منبه السيارة؛ حيث يمكن أن تُصاب أو تُقتل القطط عند التشغيل.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أنه خلال فترة الشتاء الباردة، كثيرًا ما تبحث القطط عن أي مكان دافئ يمكن أن تجده، وتمثل منطقة محرك السيارة الدافئ أنسب مكان لها، ويمكن للقطط التي تبحث عن مأوى تحت أغطية السيارات أن تصاب أو تُقتل عندما يتم تشغيل السيارة.

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