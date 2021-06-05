وقف حسابَي "ترامب" على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين

أوقفت شركة فيسبوك حسابَي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ على منصتها وعلى إنستغرام لمدة عامين، طبقاً لـ "بي بي سي".

وكان قد صدر قرار في يناير بحظره من المنصتَيْن إلى أجل غير مسمّى، في أعقاب منشوراتٍ كتبها عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول - مقر البرلمان الأمريكي، لكن مجلس الرقابة في فيسبوك انتقد الشهر الماضي العقوبة المفتوحة.

شركة فيسبوك، قالت إن تصرفات ترامب كانت "انتهاكاً صارخاً لقواعدنا"، فيما قال ترامب إن هذه الخطوة "إهانة" للملايين الذين صوّتوا له في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.