النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يفتتح معسكر الدمام .. بمشاركة (28) لاعبًا استعدادًا لكأس آسيا

يقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام، بدءًا من يوم غدٍ الأحد وحتى الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للأخضر صالح المحمدي (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وخالد دغريري، ومحمد النخيلان، وريان حامد، ومحمد الدوسري، وعلي فؤاد، ومحمد اليامي، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، وسالم مقعدي، وزياد الجهني، وعوض الناشري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وسطام التمبكتي، ومحمد القحطاني، وهزاع الغامدي، وخليل العبسي، وريان البلوشي، ومحمد مران، وجابر قرادي، وسعد الناصر، وعيسى الذكر الله، وهيثم عسيري.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يفتتح معسكر الدمام .. بمشاركة (28) لاعبًا استعدادًا لكأس آسيا
سبق

يقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام، بدءًا من يوم غدٍ الأحد وحتى الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للأخضر صالح المحمدي (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وخالد دغريري، ومحمد النخيلان، وريان حامد، ومحمد الدوسري، وعلي فؤاد، ومحمد اليامي، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، وسالم مقعدي، وزياد الجهني، وعوض الناشري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وسطام التمبكتي، ومحمد القحطاني، وهزاع الغامدي، وخليل العبسي، وريان البلوشي، ومحمد مران، وجابر قرادي، وسعد الناصر، وعيسى الذكر الله، وهيثم عسيري.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
11:29 PM

الأخضر يفتتح معسكر الدمام .. بمشاركة (28) لاعبًا استعدادًا لكأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
375

يقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام، بدءًا من يوم غدٍ الأحد وحتى الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للأخضر صالح المحمدي (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وخالد دغريري، ومحمد النخيلان، وريان حامد، ومحمد الدوسري، وعلي فؤاد، ومحمد اليامي، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، وسالم مقعدي، وزياد الجهني، وعوض الناشري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وسطام التمبكتي، ومحمد القحطاني، وهزاع الغامدي، وخليل العبسي، وريان البلوشي، ومحمد مران، وجابر قرادي، وسعد الناصر، وعيسى الذكر الله، وهيثم عسيري.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,892
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,613

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة