تحت الصفر في شقراء وقراها.. هكذا بدت المزروعات مع بزوغ الفجر!

تفاوت طفيف بين "آل جوفان" ومزارع العب شمال المحافظة وبقية المراكز

وثّقت عدسة "سبق"، تجمّد المزروعات، صباح اليوم، في شقراء؛ إذ اكتست بالبياض قبيل الفجر حتى ساعات الصباح الأولى.

وسجّلت درجة الحرارة، فجر اليوم، الأقل هذا العام في المنطقة؛ إذ بلغت "درجة" تحت الصفر في قرية آل جوفان ومزارع العب بحمادة الوشم شمال شرق محافظة شقراء؛ فيما لامست الصفر المئوي في بقية مراكز المحافظة.