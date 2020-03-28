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ثلاثة أندية تدعم جمعية إطعام بـ450 سلة غذائية

لتوزيعها على الأسر أصحاب الظروف المؤقتة

أعلن النادي الأهلي مبادرة مجتمعية لجمعية إطعام، تتمثل في تقديم 150 سلة غذائية للأسر من أصحاب الظروف المؤقتة، مقدمًا شكره للجمعية على هذه المبادرة.

كما تكفل نادي الشباب بتقديم 150 سلة غذائية للجمعية لتقديمها للأسر المحتاجة. وعلى النهج ذاته سار نادي الفتح أيضًا بتقديمه 150 سلة غذائية.

يُذكر أن جمعية إطعام أطلقت مبادرة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر من أصحاب الظروف المؤقتة، من خلال تأمين وتجهيز وإيصال السلال الغذائية لمنازل المستفيدين تحت عنوان (حملة تكافلنا سعادتنا).

وتسعى الجمعية لتأمين احتياجات غذائية لأكثر من 50 ألف أسرة في ظل تداعيات أزمة كورونا، وذلك بتوصيل الأغذية الرئيسية لمنازل المستفيدين من ذوي الظروف المؤقتة.

جمعية إطعام الأهلي الشباب الفتح فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثلاثة أندية تدعم جمعية إطعام بـ450 سلة غذائية
سبق

أعلن النادي الأهلي مبادرة مجتمعية لجمعية إطعام، تتمثل في تقديم 150 سلة غذائية للأسر من أصحاب الظروف المؤقتة، مقدمًا شكره للجمعية على هذه المبادرة.

كما تكفل نادي الشباب بتقديم 150 سلة غذائية للجمعية لتقديمها للأسر المحتاجة. وعلى النهج ذاته سار نادي الفتح أيضًا بتقديمه 150 سلة غذائية.

يُذكر أن جمعية إطعام أطلقت مبادرة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر من أصحاب الظروف المؤقتة، من خلال تأمين وتجهيز وإيصال السلال الغذائية لمنازل المستفيدين تحت عنوان (حملة تكافلنا سعادتنا).

وتسعى الجمعية لتأمين احتياجات غذائية لأكثر من 50 ألف أسرة في ظل تداعيات أزمة كورونا، وذلك بتوصيل الأغذية الرئيسية لمنازل المستفيدين من ذوي الظروف المؤقتة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:22 PM

ثلاثة أندية تدعم جمعية إطعام بـ450 سلة غذائية

لتوزيعها على الأسر أصحاب الظروف المؤقتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن النادي الأهلي مبادرة مجتمعية لجمعية إطعام، تتمثل في تقديم 150 سلة غذائية للأسر من أصحاب الظروف المؤقتة، مقدمًا شكره للجمعية على هذه المبادرة.

كما تكفل نادي الشباب بتقديم 150 سلة غذائية للجمعية لتقديمها للأسر المحتاجة. وعلى النهج ذاته سار نادي الفتح أيضًا بتقديمه 150 سلة غذائية.

يُذكر أن جمعية إطعام أطلقت مبادرة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر من أصحاب الظروف المؤقتة، من خلال تأمين وتجهيز وإيصال السلال الغذائية لمنازل المستفيدين تحت عنوان (حملة تكافلنا سعادتنا).

وتسعى الجمعية لتأمين احتياجات غذائية لأكثر من 50 ألف أسرة في ظل تداعيات أزمة كورونا، وذلك بتوصيل الأغذية الرئيسية لمنازل المستفيدين من ذوي الظروف المؤقتة.

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