النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

اتفاقية شراكة استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع "هوراتشيو باجاني"

الشركة استطاعت تصنيع أول سيارة من الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية

أعلنت شركة هوراتشيو باجاني "باجاني"، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في الشركة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها "باجاني"، والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الابداعي في قطاع سيارات الهايبر كارز "hypercars"، وفي الوقت نفسه استكشاف فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق "باجاني آرت".

واستطاعت شركة "باجاني" تصنيع أول سيارة من الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية والتصميم.

وتمكنت الشركة من تعزيز قدراتها وتطوير خبرات هندسية متفوقة مع مرور الوقت، الأمر الذي مكنها من تصميم أولى سياراتها بشكل كامل ومتجانس، وعلى مستوى عالمي، حيث تعد الشركة من اوائل المستخدمين لألياف الكربون في صناعة السيارات.

وعبّرت "باجاني" عن سعادتها بالإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف دعم خطط الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها على المدى البعيد.

وتتضمن الاتفاقية قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي الشركة.

وستحتفظ عائلة "باجاني" بحصتها بصفتها مساهمًا رئيساً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
اتفاقية شراكة استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع "هوراتشيو باجاني"
سبق

أعلنت شركة هوراتشيو باجاني "باجاني"، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في الشركة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها "باجاني"، والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الابداعي في قطاع سيارات الهايبر كارز "hypercars"، وفي الوقت نفسه استكشاف فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق "باجاني آرت".

واستطاعت شركة "باجاني" تصنيع أول سيارة من الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية والتصميم.

وتمكنت الشركة من تعزيز قدراتها وتطوير خبرات هندسية متفوقة مع مرور الوقت، الأمر الذي مكنها من تصميم أولى سياراتها بشكل كامل ومتجانس، وعلى مستوى عالمي، حيث تعد الشركة من اوائل المستخدمين لألياف الكربون في صناعة السيارات.

وعبّرت "باجاني" عن سعادتها بالإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف دعم خطط الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها على المدى البعيد.

وتتضمن الاتفاقية قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي الشركة.

وستحتفظ عائلة "باجاني" بحصتها بصفتها مساهمًا رئيساً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
02:38 PM

اتفاقية شراكة استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع "هوراتشيو باجاني"

الشركة استطاعت تصنيع أول سيارة من الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
1,723

أعلنت شركة هوراتشيو باجاني "باجاني"، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في الشركة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها "باجاني"، والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الابداعي في قطاع سيارات الهايبر كارز "hypercars"، وفي الوقت نفسه استكشاف فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق "باجاني آرت".

واستطاعت شركة "باجاني" تصنيع أول سيارة من الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية والتصميم.

وتمكنت الشركة من تعزيز قدراتها وتطوير خبرات هندسية متفوقة مع مرور الوقت، الأمر الذي مكنها من تصميم أولى سياراتها بشكل كامل ومتجانس، وعلى مستوى عالمي، حيث تعد الشركة من اوائل المستخدمين لألياف الكربون في صناعة السيارات.

وعبّرت "باجاني" عن سعادتها بالإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف دعم خطط الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها على المدى البعيد.

وتتضمن الاتفاقية قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي الشركة.

وستحتفظ عائلة "باجاني" بحصتها بصفتها مساهمًا رئيساً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,899
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,468

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة