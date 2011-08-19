اتفاقية شراكة استراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع "هوراتشيو باجاني"

الشركة استطاعت تصنيع أول سيارة من الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية

أعلنت شركة هوراتشيو باجاني "باجاني"، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في الشركة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها "باجاني"، والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الابداعي في قطاع سيارات الهايبر كارز "hypercars"، وفي الوقت نفسه استكشاف فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق "باجاني آرت".

واستطاعت شركة "باجاني" تصنيع أول سيارة من الهايبر كارز بجودة عالية مع تميز في التقنية والتصميم.

وتمكنت الشركة من تعزيز قدراتها وتطوير خبرات هندسية متفوقة مع مرور الوقت، الأمر الذي مكنها من تصميم أولى سياراتها بشكل كامل ومتجانس، وعلى مستوى عالمي، حيث تعد الشركة من اوائل المستخدمين لألياف الكربون في صناعة السيارات.

وعبّرت "باجاني" عن سعادتها بالإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف دعم خطط الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها على المدى البعيد.

وتتضمن الاتفاقية قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي الشركة.

وستحتفظ عائلة "باجاني" بحصتها بصفتها مساهمًا رئيساً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.