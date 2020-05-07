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"صندوق الوقف الصحي" يوقع اتفاقية مع "إكسترا" لإنشاء مستشفى متنقل بسعة ١٠٠ سرير

سيكون تحت تصرف "الصحة"

بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تم يوم الخميس الماضي توقيع اتفاقية بين صندوق الوقف الصحي والشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) لإنشاء مستشفى متنقل بسعة 100 سرير، بمبادرة وإشراف من شركة أسند للحلول الصحية (إحدى شركات الفوزان القابضة)، بحيث يكون المستشفى تحت تصرف وزارة الصحة.

وتأتي المبادرة كإحدى مبادرات برنامج المسؤولية المجتمعية التابع لـ(اكسترا)، ودعماً للجهود المبذولة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستمراراً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة اكسترا، أنه "من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعماً لوزارة الصحة، يجب ألا نكتفي بتنفيذ التعليمات والإرشادات فقط، بل يجب أن نكون عنصراً فاعلاً في مواجهة هذه الأزمة، فمصلحة الوطن تأتي في المقدمة. ونحن نؤكد التزامنا في القطاع الخاص في المساهمة بإدارة الأزمات الوطنية، ونتطلع بأن نرى مبادرات متميزة أخرى من نظرائنا من الشركات الوطنية؛ لكي نصل بسفينة وطننا الغالي إلى بر الأمان".

وبموجب الإتفاقية، تتكفل (اكسترا) بالمستشفى المتنقل والمعتمد من ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ (CDC) والمتخصص بالعزل بتقنيات عالية مثل الضغط السلبي، وبسعة إجمالية قدرها مائة سرير، حيث سيتم بناؤه وفق تصميمات ذكية متنقلة تتناسب مع طبيعة الغرض منه، وهو سهولة تحريك وحداته والتنقل بها في مختلف المناطق أو المدن حسب الاحتياج، مما سيساعد في حملات المسح الموسع لفيروس كورونا، والتي تقوم بها وزارة الصحة في الكثير من مدن المملكة.

وسيتم إدارة المشروع عن طريق شركة "أسند" للحلول الصحية كمبادرة مجتمعية، بحكم خبرتها الواسعة في إدارة المشاريع والحلول الطبية المتخصصة.

فيروس كورونا الجديد وزير الصحة توفيق الربيعة مستشفى متنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق الوقف الصحي" يوقع اتفاقية مع "إكسترا" لإنشاء مستشفى متنقل بسعة ١٠٠ سرير
سبق

بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تم يوم الخميس الماضي توقيع اتفاقية بين صندوق الوقف الصحي والشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) لإنشاء مستشفى متنقل بسعة 100 سرير، بمبادرة وإشراف من شركة أسند للحلول الصحية (إحدى شركات الفوزان القابضة)، بحيث يكون المستشفى تحت تصرف وزارة الصحة.

وتأتي المبادرة كإحدى مبادرات برنامج المسؤولية المجتمعية التابع لـ(اكسترا)، ودعماً للجهود المبذولة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستمراراً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة اكسترا، أنه "من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعماً لوزارة الصحة، يجب ألا نكتفي بتنفيذ التعليمات والإرشادات فقط، بل يجب أن نكون عنصراً فاعلاً في مواجهة هذه الأزمة، فمصلحة الوطن تأتي في المقدمة. ونحن نؤكد التزامنا في القطاع الخاص في المساهمة بإدارة الأزمات الوطنية، ونتطلع بأن نرى مبادرات متميزة أخرى من نظرائنا من الشركات الوطنية؛ لكي نصل بسفينة وطننا الغالي إلى بر الأمان".

وبموجب الإتفاقية، تتكفل (اكسترا) بالمستشفى المتنقل والمعتمد من ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ (CDC) والمتخصص بالعزل بتقنيات عالية مثل الضغط السلبي، وبسعة إجمالية قدرها مائة سرير، حيث سيتم بناؤه وفق تصميمات ذكية متنقلة تتناسب مع طبيعة الغرض منه، وهو سهولة تحريك وحداته والتنقل بها في مختلف المناطق أو المدن حسب الاحتياج، مما سيساعد في حملات المسح الموسع لفيروس كورونا، والتي تقوم بها وزارة الصحة في الكثير من مدن المملكة.

وسيتم إدارة المشروع عن طريق شركة "أسند" للحلول الصحية كمبادرة مجتمعية، بحكم خبرتها الواسعة في إدارة المشاريع والحلول الطبية المتخصصة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:33 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:40 PM

"صندوق الوقف الصحي" يوقع اتفاقية مع "إكسترا" لإنشاء مستشفى متنقل بسعة ١٠٠ سرير

سيكون تحت تصرف "الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تم يوم الخميس الماضي توقيع اتفاقية بين صندوق الوقف الصحي والشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) لإنشاء مستشفى متنقل بسعة 100 سرير، بمبادرة وإشراف من شركة أسند للحلول الصحية (إحدى شركات الفوزان القابضة)، بحيث يكون المستشفى تحت تصرف وزارة الصحة.

وتأتي المبادرة كإحدى مبادرات برنامج المسؤولية المجتمعية التابع لـ(اكسترا)، ودعماً للجهود المبذولة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستمراراً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة اكسترا، أنه "من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعماً لوزارة الصحة، يجب ألا نكتفي بتنفيذ التعليمات والإرشادات فقط، بل يجب أن نكون عنصراً فاعلاً في مواجهة هذه الأزمة، فمصلحة الوطن تأتي في المقدمة. ونحن نؤكد التزامنا في القطاع الخاص في المساهمة بإدارة الأزمات الوطنية، ونتطلع بأن نرى مبادرات متميزة أخرى من نظرائنا من الشركات الوطنية؛ لكي نصل بسفينة وطننا الغالي إلى بر الأمان".

وبموجب الإتفاقية، تتكفل (اكسترا) بالمستشفى المتنقل والمعتمد من ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ (CDC) والمتخصص بالعزل بتقنيات عالية مثل الضغط السلبي، وبسعة إجمالية قدرها مائة سرير، حيث سيتم بناؤه وفق تصميمات ذكية متنقلة تتناسب مع طبيعة الغرض منه، وهو سهولة تحريك وحداته والتنقل بها في مختلف المناطق أو المدن حسب الاحتياج، مما سيساعد في حملات المسح الموسع لفيروس كورونا، والتي تقوم بها وزارة الصحة في الكثير من مدن المملكة.

وسيتم إدارة المشروع عن طريق شركة "أسند" للحلول الصحية كمبادرة مجتمعية، بحكم خبرتها الواسعة في إدارة المشاريع والحلول الطبية المتخصصة.

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