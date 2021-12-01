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انطلاق الإحماء والتسجيل الرسمي لختامية سيدات السهـام

انطلقت، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة رمي السهام الختامية للسيدات، بمشاركة 28 رامية يتنافسن في ثلاث فئات في القوس الأولمبي، في البطولة التي يحتضنها ميدان نادي الرياض ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسهام.

وشهدت منافسات اليوم إحماءً رسميًّا للفئات "30م – 70م" قوس أولمبي، بالإضافة للتسجيل الرسمي بعد أن قسمت المشاركات لمجموعتين، فيما تلا ذلك الإحماء الرسمي للمشاركات في منافسات القوس الأولمبي 18م.

يُذكر أن غدًا الخميس سيشهد الأدوار النهائية لكل الفئات، على أن تتوج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى يوم الجمعة المقبل، في اليوم الختـامي للمنافسات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق الإحماء والتسجيل الرسمي لختامية سيدات السهـام
سبق

انطلقت، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة رمي السهام الختامية للسيدات، بمشاركة 28 رامية يتنافسن في ثلاث فئات في القوس الأولمبي، في البطولة التي يحتضنها ميدان نادي الرياض ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسهام.

وشهدت منافسات اليوم إحماءً رسميًّا للفئات "30م – 70م" قوس أولمبي، بالإضافة للتسجيل الرسمي بعد أن قسمت المشاركات لمجموعتين، فيما تلا ذلك الإحماء الرسمي للمشاركات في منافسات القوس الأولمبي 18م.

يُذكر أن غدًا الخميس سيشهد الأدوار النهائية لكل الفئات، على أن تتوج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى يوم الجمعة المقبل، في اليوم الختـامي للمنافسات.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
03:18 PM

انطلاق الإحماء والتسجيل الرسمي لختامية سيدات السهـام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة رمي السهام الختامية للسيدات، بمشاركة 28 رامية يتنافسن في ثلاث فئات في القوس الأولمبي، في البطولة التي يحتضنها ميدان نادي الرياض ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسهام.

وشهدت منافسات اليوم إحماءً رسميًّا للفئات "30م – 70م" قوس أولمبي، بالإضافة للتسجيل الرسمي بعد أن قسمت المشاركات لمجموعتين، فيما تلا ذلك الإحماء الرسمي للمشاركات في منافسات القوس الأولمبي 18م.

يُذكر أن غدًا الخميس سيشهد الأدوار النهائية لكل الفئات، على أن تتوج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى يوم الجمعة المقبل، في اليوم الختـامي للمنافسات.

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