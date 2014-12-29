النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تسجّل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج

أعلنت الإمارات اليوم، تسجيل إصابات محدودة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر الحمادي: إنه في ضوء ظهور طفرة جديدة في بريطانيا وفي ظل عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في البلاد، ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تسجّل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا
سبق

أعلنت الإمارات اليوم، تسجيل إصابات محدودة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر الحمادي: إنه في ضوء ظهور طفرة جديدة في بريطانيا وفي ظل عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في البلاد، ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
10:07 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:24 PM

الإمارات تسجّل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,931

أعلنت الإمارات اليوم، تسجيل إصابات محدودة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر الحمادي: إنه في ضوء ظهور طفرة جديدة في بريطانيا وفي ظل عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في البلاد، ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة