الإمارات تسجّل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج

أعلنت الإمارات اليوم، تسجيل إصابات محدودة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر الحمادي: إنه في ضوء ظهور طفرة جديدة في بريطانيا وفي ظل عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في البلاد، ثبت وجود حالات محدودة جاءت من الخارج، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم.