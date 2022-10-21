مكة .. دواجن مريضة ولحوم وأغذية فاسدة في قبضة "البلدية"

حملة نفّذتها "الأمانة" بتعاون الضبط الإداري على سوق النكاسة

أسفرت حملة قامت بها أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة، عن مصادرة أعداد كبيرة من الدواجن المريضة، قبل بيعها.

وفي التفاصيل؛ ‏واصلت بلدية المسفلة الفرعية جهودها الرقابية في سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرّمة؛ وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة طنيْن من الخضراوات مجهولة المصدر، وطن من اللحوم والأسماك الفاسدة، إضافةً إلى مصادرة أعداد كبيرة من الدواجن المريضة.