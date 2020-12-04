هطلت صباح اليوم أمطار متوسطه إلى غزيرة، على منطقة القصيم، شملت مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم
هطلت صباح اليوم أمطار متوسطه إلى غزيرة، على منطقة القصيم، شملت مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيموكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-04
هطلت صباح اليوم أمطار متوسطه إلى غزيرة، على منطقة القصيم، شملت مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:06 PM
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم
هطلت صباح اليوم أمطار متوسطه إلى غزيرة، على منطقة القصيم، شملت مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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