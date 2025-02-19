النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. مُسِنّ عراقي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مقابلة تلفزيونية على الهواء

زار المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية لإزالة ممتلكاته من قِبَل أمانة بغداد

توفي مُسِنّ عراقي على الهواء مباشرة، خلال مقابلة تليفزيونية أثناء مراجعته لمستشفى اليرموك التعليمي، بعدما تَعَرّض لأزمة صحية؛ إثر إزالة أحد ممتلكاته من قِبَل أمانة بغداد.

وأوضح أفراد من أسرة المتوفى، وفق بيان المؤسسة الطبية، أن قريبهم المسن كان قد "تعرض صباح اليوم، لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة؛ مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية.. وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدّمها المستشفى للمراجعين".

وذكرت إدارة مستشفى اليرموك في بيان لها وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الأربعاء عن موقع "النور نيوز" المحلي، أن "الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة، وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة؛ مما أدى إلى وفاته في الحال".

وشددت المؤسسة الطبية على "أهمية توخي الدقة والأمانة في نقل الأخبار؛ لأنها غير مسؤولة عن وفاة الرجل"؛ لافتة إلى أن "المتوفى لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية".

وفاة مسن عراقي مقابلة تلفزيونية

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. مُسِنّ عراقي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مقابلة تلفزيونية على الهواء
سبق

توفي مُسِنّ عراقي على الهواء مباشرة، خلال مقابلة تليفزيونية أثناء مراجعته لمستشفى اليرموك التعليمي، بعدما تَعَرّض لأزمة صحية؛ إثر إزالة أحد ممتلكاته من قِبَل أمانة بغداد.

وأوضح أفراد من أسرة المتوفى، وفق بيان المؤسسة الطبية، أن قريبهم المسن كان قد "تعرض صباح اليوم، لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة؛ مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية.. وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدّمها المستشفى للمراجعين".

وذكرت إدارة مستشفى اليرموك في بيان لها وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الأربعاء عن موقع "النور نيوز" المحلي، أن "الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة، وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة؛ مما أدى إلى وفاته في الحال".

وشددت المؤسسة الطبية على "أهمية توخي الدقة والأمانة في نقل الأخبار؛ لأنها غير مسؤولة عن وفاة الرجل"؛ لافتة إلى أن "المتوفى لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية".

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:08 PM

بالفيديو.. مُسِنّ عراقي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مقابلة تلفزيونية على الهواء

زار المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية لإزالة ممتلكاته من قِبَل أمانة بغداد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,802

توفي مُسِنّ عراقي على الهواء مباشرة، خلال مقابلة تليفزيونية أثناء مراجعته لمستشفى اليرموك التعليمي، بعدما تَعَرّض لأزمة صحية؛ إثر إزالة أحد ممتلكاته من قِبَل أمانة بغداد.

وأوضح أفراد من أسرة المتوفى، وفق بيان المؤسسة الطبية، أن قريبهم المسن كان قد "تعرض صباح اليوم، لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة؛ مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية.. وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدّمها المستشفى للمراجعين".

وذكرت إدارة مستشفى اليرموك في بيان لها وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الأربعاء عن موقع "النور نيوز" المحلي، أن "الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة، وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة؛ مما أدى إلى وفاته في الحال".

وشددت المؤسسة الطبية على "أهمية توخي الدقة والأمانة في نقل الأخبار؛ لأنها غير مسؤولة عن وفاة الرجل"؛ لافتة إلى أن "المتوفى لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,417
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,790

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة