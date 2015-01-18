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مركز الفلك الدولي يصور من سماء الإمارات مرور كويكب بالقرب من الأرض

في أقرب مرور منذ 89 سنة

مرَ اليوم بالقرب من الأرض كويكب صغير يسمى (1994 PC1) يبلغ قطرهُ حوالي كيلومتر واحد فقط، وقد تم اكتشافه عام 1994م وهو مصنف من ضمن مجموعة الكويكبات محتملة الخطورة (PHA)، ويمر الكويكب اليوم الثلاثاء 18 يناير على مسافة 1.93 مليون كيلومتر فقط من الأرض، وهي مسافة تعتبر صغيرة نسبياً، وتبلغ حوالي 5 أضعاف بعد القمر عن الأرض. وتبلغ سرعته أثناء مروره بالقرب من الأرض 20 كيلومتراً في الثانية الواحدة.

وتمكن مركز الفلك الدولي عن طريق مديره المهندس محمد عودة، من تصوير الكويكب أثناء مروره اليوم الثلاثاء من خلال مرصد الختم الفلكي وذلك بواسطة التحكم به عن بعد، ويظهر الكويكب في مقطع الفيديو المرفق كخط صغير يتحرك بين النجوم، وهو عبارة عن تجميع لسبع عشرة صورة، مدة كل صورة منهم 10 ثوان فقط، وقد كان يلمع الكويكب من القدر 10.2.

وهذا المرور هو أقرب مرور للكويكب من الأرض منذ مروره قبل 89 سنة عام 1933.

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مركز الفلك الدولي يصور من سماء الإمارات مرور كويكب بالقرب من الأرض
سبق

مرَ اليوم بالقرب من الأرض كويكب صغير يسمى (1994 PC1) يبلغ قطرهُ حوالي كيلومتر واحد فقط، وقد تم اكتشافه عام 1994م وهو مصنف من ضمن مجموعة الكويكبات محتملة الخطورة (PHA)، ويمر الكويكب اليوم الثلاثاء 18 يناير على مسافة 1.93 مليون كيلومتر فقط من الأرض، وهي مسافة تعتبر صغيرة نسبياً، وتبلغ حوالي 5 أضعاف بعد القمر عن الأرض. وتبلغ سرعته أثناء مروره بالقرب من الأرض 20 كيلومتراً في الثانية الواحدة.

وتمكن مركز الفلك الدولي عن طريق مديره المهندس محمد عودة، من تصوير الكويكب أثناء مروره اليوم الثلاثاء من خلال مرصد الختم الفلكي وذلك بواسطة التحكم به عن بعد، ويظهر الكويكب في مقطع الفيديو المرفق كخط صغير يتحرك بين النجوم، وهو عبارة عن تجميع لسبع عشرة صورة، مدة كل صورة منهم 10 ثوان فقط، وقد كان يلمع الكويكب من القدر 10.2.

وهذا المرور هو أقرب مرور للكويكب من الأرض منذ مروره قبل 89 سنة عام 1933.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:05 PM

مركز الفلك الدولي يصور من سماء الإمارات مرور كويكب بالقرب من الأرض

في أقرب مرور منذ 89 سنة

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فهد العتيبي - الرياض
0
642

مرَ اليوم بالقرب من الأرض كويكب صغير يسمى (1994 PC1) يبلغ قطرهُ حوالي كيلومتر واحد فقط، وقد تم اكتشافه عام 1994م وهو مصنف من ضمن مجموعة الكويكبات محتملة الخطورة (PHA)، ويمر الكويكب اليوم الثلاثاء 18 يناير على مسافة 1.93 مليون كيلومتر فقط من الأرض، وهي مسافة تعتبر صغيرة نسبياً، وتبلغ حوالي 5 أضعاف بعد القمر عن الأرض. وتبلغ سرعته أثناء مروره بالقرب من الأرض 20 كيلومتراً في الثانية الواحدة.

وتمكن مركز الفلك الدولي عن طريق مديره المهندس محمد عودة، من تصوير الكويكب أثناء مروره اليوم الثلاثاء من خلال مرصد الختم الفلكي وذلك بواسطة التحكم به عن بعد، ويظهر الكويكب في مقطع الفيديو المرفق كخط صغير يتحرك بين النجوم، وهو عبارة عن تجميع لسبع عشرة صورة، مدة كل صورة منهم 10 ثوان فقط، وقد كان يلمع الكويكب من القدر 10.2.

وهذا المرور هو أقرب مرور للكويكب من الأرض منذ مروره قبل 89 سنة عام 1933.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,540
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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