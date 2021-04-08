بعد غيابه عنها 10 أعوام.. سفير اليابان بالرياض ينوه بتحولات السعودية الكبيرة

أشاد بـ"الرؤية 2030" ودور حكومة المملكة في تحسين جودة الحياة للمواطنين

أكد السفير الياباني في الرياض، فوميو لوي، أنه بعد غياب عن المملكة لمدة عشر سنوات؛ عاد ليجد تغييرًا كبيرًا فيها؛ منوهًا بما تشهده المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر من تحولات كبيرة وتغيرات إيجابية بارزة نحو الأفضل.

جاء ذلك في تصريح لـ"لوي" عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه أمس الأربعاء؛ لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالدور الذي تقوم به حكومة المملكة من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين؛ مؤكدًا أنهم في اليابان سعداء لتقديم الدعم لتحقيق الهدف المنشود، وبالرؤية المشتركة اليابانية السعودية ٢٠٣٠ والتي بموجبها سيكون هناك العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين.

واختتم "لوي" تصريحه بأنه سيتم بذل ‏المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين.