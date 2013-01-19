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الاتحاد الدولي للاتصالات يوقع اتفاقية تعزيز التعاون والشراكات مع المملكة

دعماً للابتكار وتطوير الإستراتيجيات التنظيمية لتطوير المعارف والمهارات

وقَّع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اتفاقية "تعزيز التعاون والشراكات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات" مع مديرة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، خلال زيارتها الأولى للرياض بعد توليها لمنصبها؛ وذلك ضمن إسهام الهيئة في تعزيز دور المملكة الفعَّال في المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الهيئة إلى تنمية علاقتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يعد وسيطاً في بناء التعاون الدولي المشترك في صناعة مستقبل الاتصالات، وفي تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة، وتطوير الإستراتيجيات التنظيمية لتطوير المعارف والمهارات.

وحول الاتفاقية أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للاتفاقيات التي تم توقيعها في أواخر العام الماضي وخاصة تلك المتعلقة بتشجيع الابتكار في عمل المنظمين، وستسهم في ترسيخ التعاون في مجالات دعم عمل منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم وبخاصة المنظمون في الدول النامية، والاستفادة من خبرة المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد، باعتبارها واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال.

وأضاف أن هذه النجاحات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم القيادة ومتابعة وإشراف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

يذكر أن المملكة -من خلال هذه الاتفاقية- تعد الدولة الأولى التي توقع اتفاقية تعاونٍ مع الاتحاد الدولي للاتصالات في دورته الجديدة (2019-2022)، وهو ما يؤكد على ما تحظى به المملكة من ثقلٍ وحضور في الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية في أعمال منظمات الأمم المتحدة.

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الاتحاد الدولي للاتصالات يوقع اتفاقية تعزيز التعاون والشراكات مع المملكة
سبق

وقَّع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اتفاقية "تعزيز التعاون والشراكات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات" مع مديرة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، خلال زيارتها الأولى للرياض بعد توليها لمنصبها؛ وذلك ضمن إسهام الهيئة في تعزيز دور المملكة الفعَّال في المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الهيئة إلى تنمية علاقتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يعد وسيطاً في بناء التعاون الدولي المشترك في صناعة مستقبل الاتصالات، وفي تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة، وتطوير الإستراتيجيات التنظيمية لتطوير المعارف والمهارات.

وحول الاتفاقية أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للاتفاقيات التي تم توقيعها في أواخر العام الماضي وخاصة تلك المتعلقة بتشجيع الابتكار في عمل المنظمين، وستسهم في ترسيخ التعاون في مجالات دعم عمل منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم وبخاصة المنظمون في الدول النامية، والاستفادة من خبرة المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد، باعتبارها واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال.

وأضاف أن هذه النجاحات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم القيادة ومتابعة وإشراف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

يذكر أن المملكة -من خلال هذه الاتفاقية- تعد الدولة الأولى التي توقع اتفاقية تعاونٍ مع الاتحاد الدولي للاتصالات في دورته الجديدة (2019-2022)، وهو ما يؤكد على ما تحظى به المملكة من ثقلٍ وحضور في الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية في أعمال منظمات الأمم المتحدة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
08:28 PM

الاتحاد الدولي للاتصالات يوقع اتفاقية تعزيز التعاون والشراكات مع المملكة

دعماً للابتكار وتطوير الإستراتيجيات التنظيمية لتطوير المعارف والمهارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اتفاقية "تعزيز التعاون والشراكات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات" مع مديرة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، خلال زيارتها الأولى للرياض بعد توليها لمنصبها؛ وذلك ضمن إسهام الهيئة في تعزيز دور المملكة الفعَّال في المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الهيئة إلى تنمية علاقتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يعد وسيطاً في بناء التعاون الدولي المشترك في صناعة مستقبل الاتصالات، وفي تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة، وتطوير الإستراتيجيات التنظيمية لتطوير المعارف والمهارات.

وحول الاتفاقية أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً للاتفاقيات التي تم توقيعها في أواخر العام الماضي وخاصة تلك المتعلقة بتشجيع الابتكار في عمل المنظمين، وستسهم في ترسيخ التعاون في مجالات دعم عمل منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم وبخاصة المنظمون في الدول النامية، والاستفادة من خبرة المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد، باعتبارها واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال.

وأضاف أن هذه النجاحات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم القيادة ومتابعة وإشراف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

يذكر أن المملكة -من خلال هذه الاتفاقية- تعد الدولة الأولى التي توقع اتفاقية تعاونٍ مع الاتحاد الدولي للاتصالات في دورته الجديدة (2019-2022)، وهو ما يؤكد على ما تحظى به المملكة من ثقلٍ وحضور في الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية في أعمال منظمات الأمم المتحدة.

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