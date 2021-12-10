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"أبو ساق" يكرم البطل "آل مخلص" لتحقيقه بطولة "الجوجيستو" العالمية

يقام غدًا السبت حفل تكريم للبطل السعودي "محمد آل مخلص اليامي" في منطقة نجران من قبل الشيخ محمد بن علي أبو ساق شيخ شمل قبائل آل فاطمة؛ وذلك لتحقيقه بطولة IBJJF الدولية العالمية للعبة الجوجيستو المقامة في أمريكا، التي نجح خلالها في رفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا على منصة التتويج.

وتفصيلًا: ينتظر أن يتواجد العديد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية في الوقت الذي حرص فيه منظمو الحفل على إعداد برنامج متكامل يحاكي مسيرة البطل السعودي "آل مخلص" الذي سجل حضورًا لافتًا على ساحة الإنجازات الذهبية.

وستتم تغطية الحفل أولًا بأول عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الصورة للجميع.

وبدأت القصة عندما سافر "آل مخلص" لأمريكا بغرض علاج ابنه فهد الذي يحتاج لزراعة رئتين؛ حيث مارس رياضة الجوجيستو التي تعد أسلوبًا من أساليب الدفاع عن النفس، وتعتبر شكلًا من أشكال الفنون القتالية، ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.

وتدرب وأتقن الرياضة بشكل قوي واحترافي برغم الصعوبات التي واجهت طريقه؛ حيث استطاع تحدي الصعاب وبجهده الشخصي وصل لكسب الميدالية الذهبية لبطولة "الجوجيتسو" الدولية في الولايات المتحدة، وتغلب على أبرز الأبطال العالميين.

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"أبو ساق" يكرم البطل "آل مخلص" لتحقيقه بطولة "الجوجيستو" العالمية
سبق

يقام غدًا السبت حفل تكريم للبطل السعودي "محمد آل مخلص اليامي" في منطقة نجران من قبل الشيخ محمد بن علي أبو ساق شيخ شمل قبائل آل فاطمة؛ وذلك لتحقيقه بطولة IBJJF الدولية العالمية للعبة الجوجيستو المقامة في أمريكا، التي نجح خلالها في رفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا على منصة التتويج.

وتفصيلًا: ينتظر أن يتواجد العديد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية في الوقت الذي حرص فيه منظمو الحفل على إعداد برنامج متكامل يحاكي مسيرة البطل السعودي "آل مخلص" الذي سجل حضورًا لافتًا على ساحة الإنجازات الذهبية.

وستتم تغطية الحفل أولًا بأول عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الصورة للجميع.

وبدأت القصة عندما سافر "آل مخلص" لأمريكا بغرض علاج ابنه فهد الذي يحتاج لزراعة رئتين؛ حيث مارس رياضة الجوجيستو التي تعد أسلوبًا من أساليب الدفاع عن النفس، وتعتبر شكلًا من أشكال الفنون القتالية، ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.

وتدرب وأتقن الرياضة بشكل قوي واحترافي برغم الصعوبات التي واجهت طريقه؛ حيث استطاع تحدي الصعاب وبجهده الشخصي وصل لكسب الميدالية الذهبية لبطولة "الجوجيتسو" الدولية في الولايات المتحدة، وتغلب على أبرز الأبطال العالميين.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
09:54 PM

"أبو ساق" يكرم البطل "آل مخلص" لتحقيقه بطولة "الجوجيستو" العالمية

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علي حفول - نجران
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يقام غدًا السبت حفل تكريم للبطل السعودي "محمد آل مخلص اليامي" في منطقة نجران من قبل الشيخ محمد بن علي أبو ساق شيخ شمل قبائل آل فاطمة؛ وذلك لتحقيقه بطولة IBJJF الدولية العالمية للعبة الجوجيستو المقامة في أمريكا، التي نجح خلالها في رفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا على منصة التتويج.

وتفصيلًا: ينتظر أن يتواجد العديد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية في الوقت الذي حرص فيه منظمو الحفل على إعداد برنامج متكامل يحاكي مسيرة البطل السعودي "آل مخلص" الذي سجل حضورًا لافتًا على ساحة الإنجازات الذهبية.

وستتم تغطية الحفل أولًا بأول عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الصورة للجميع.

وبدأت القصة عندما سافر "آل مخلص" لأمريكا بغرض علاج ابنه فهد الذي يحتاج لزراعة رئتين؛ حيث مارس رياضة الجوجيستو التي تعد أسلوبًا من أساليب الدفاع عن النفس، وتعتبر شكلًا من أشكال الفنون القتالية، ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.

وتدرب وأتقن الرياضة بشكل قوي واحترافي برغم الصعوبات التي واجهت طريقه؛ حيث استطاع تحدي الصعاب وبجهده الشخصي وصل لكسب الميدالية الذهبية لبطولة "الجوجيتسو" الدولية في الولايات المتحدة، وتغلب على أبرز الأبطال العالميين.

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