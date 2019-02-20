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في إنجاز جديد لاتحاد اللعبة.. 16 حكمًا سعوديًّا في دولية الكاراتيه

في إنجاز جديد يسجل للاتحاد السعودي للكاراتيه، حصل 16 حكمًا سعوديًّا في لعبة الكاراتيه على الشارة الدولية، في الكاتا والكومتيه، بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة في دورة الحكام الدولية، التي تُختتم فعالياتها اليوم في مدينة الفجيرة الإماراتية.

وحملت قائمة الحكام السعوديين أسماء: محمد العواجي، وعثمان الحكمي، ومبارك آل حجاج، وعبدالله العتيبي، وعلي الغامدي، وتركي عسيري، وحسين جومان، وعلي النجمي، ومعافا جومان، وخليل حمدي، وعلي حمدي، وسعيد الغامدي، وأحمد المالكي، وإبراهيم الشهري، وفلاح المجادعة، وندى المشاط.

الاتحاد السعودي للكاراتيه

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في إنجاز جديد لاتحاد اللعبة.. 16 حكمًا سعوديًّا في دولية الكاراتيه
سبق

في إنجاز جديد يسجل للاتحاد السعودي للكاراتيه، حصل 16 حكمًا سعوديًّا في لعبة الكاراتيه على الشارة الدولية، في الكاتا والكومتيه، بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة في دورة الحكام الدولية، التي تُختتم فعالياتها اليوم في مدينة الفجيرة الإماراتية.

وحملت قائمة الحكام السعوديين أسماء: محمد العواجي، وعثمان الحكمي، ومبارك آل حجاج، وعبدالله العتيبي، وعلي الغامدي، وتركي عسيري، وحسين جومان، وعلي النجمي، ومعافا جومان، وخليل حمدي، وعلي حمدي، وسعيد الغامدي، وأحمد المالكي، وإبراهيم الشهري، وفلاح المجادعة، وندى المشاط.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
02:36 PM

في إنجاز جديد لاتحاد اللعبة.. 16 حكمًا سعوديًّا في دولية الكاراتيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إنجاز جديد يسجل للاتحاد السعودي للكاراتيه، حصل 16 حكمًا سعوديًّا في لعبة الكاراتيه على الشارة الدولية، في الكاتا والكومتيه، بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة في دورة الحكام الدولية، التي تُختتم فعالياتها اليوم في مدينة الفجيرة الإماراتية.

وحملت قائمة الحكام السعوديين أسماء: محمد العواجي، وعثمان الحكمي، ومبارك آل حجاج، وعبدالله العتيبي، وعلي الغامدي، وتركي عسيري، وحسين جومان، وعلي النجمي، ومعافا جومان، وخليل حمدي، وعلي حمدي، وسعيد الغامدي، وأحمد المالكي، وإبراهيم الشهري، وفلاح المجادعة، وندى المشاط.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,174
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
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