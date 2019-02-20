في إنجاز جديد لاتحاد اللعبة.. 16 حكمًا سعوديًّا في دولية الكاراتيه

في إنجاز جديد لاتحاد اللعبة.. 16 حكمًا سعوديًّا في دولية الكاراتيه
في إنجاز جديد يسجل للاتحاد السعودي للكاراتيه، حصل 16 حكمًا سعوديًّا في لعبة الكاراتيه على الشارة الدولية، في الكاتا والكومتيه، بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة في دورة الحكام الدولية، التي تُختتم فعالياتها اليوم في مدينة الفجيرة الإماراتية.
في إنجاز جديد لاتحاد اللعبة.. 16 حكمًا سعوديًّا في دولية الكاراتيه
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-20
في إنجاز جديد يسجل للاتحاد السعودي للكاراتيه، حصل 16 حكمًا سعوديًّا في لعبة الكاراتيه على الشارة الدولية، في الكاتا والكومتيه، بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة في دورة الحكام الدولية، التي تُختتم فعالياتها اليوم في مدينة الفجيرة الإماراتية.
في إنجاز جديد يسجل للاتحاد السعودي للكاراتيه، حصل 16 حكمًا سعوديًّا في لعبة الكاراتيه على الشارة الدولية، في الكاتا والكومتيه، بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة في دورة الحكام الدولية، التي تُختتم فعالياتها اليوم في مدينة الفجيرة الإماراتية.