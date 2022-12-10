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رصد 41 مخالفة لقرار توطين محلات  الذهب والمجوهرات بمكة

إنذار 147 منشأة بالمنطقة بعد تنفيذ 503 زيارات تفتيشية

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الأول لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، ٥٠٣ زيارات تفتيشية على المجمعات ومحلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة، مما أسفر عن رصد 41 مخالفة وتوجيه الإنذار لـ147 منشأة.

وكشفت الجولات التي نفذت بمشاركة الجهات الرسمية عن التزام ٤٦٢ منشأة بقرار التوطين.

وشارك في الجوات 48 مفتشاً بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات.

وأكد فرع الوزارة بالمنطقة أن الجولات مستمرة على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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رصد 41 مخالفة لقرار توطين محلات  الذهب والمجوهرات بمكة
سبق

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الأول لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، ٥٠٣ زيارات تفتيشية على المجمعات ومحلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة، مما أسفر عن رصد 41 مخالفة وتوجيه الإنذار لـ147 منشأة.

وكشفت الجولات التي نفذت بمشاركة الجهات الرسمية عن التزام ٤٦٢ منشأة بقرار التوطين.

وشارك في الجوات 48 مفتشاً بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات.

وأكد فرع الوزارة بالمنطقة أن الجولات مستمرة على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
04:24 PM

رصد 41 مخالفة لقرار توطين محلات  الذهب والمجوهرات بمكة

إنذار 147 منشأة بالمنطقة بعد تنفيذ 503 زيارات تفتيشية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
17
5,334

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الأول لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، ٥٠٣ زيارات تفتيشية على المجمعات ومحلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة، مما أسفر عن رصد 41 مخالفة وتوجيه الإنذار لـ147 منشأة.

وكشفت الجولات التي نفذت بمشاركة الجهات الرسمية عن التزام ٤٦٢ منشأة بقرار التوطين.

وشارك في الجوات 48 مفتشاً بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات.

وأكد فرع الوزارة بالمنطقة أن الجولات مستمرة على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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