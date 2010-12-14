"كاريكاتير".. ريشة الجيزاني تجسّد حملة "تأكد" صحيح "النظرة ما تكفي"

أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" لتفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك

تزامناً مع حملة "النظرة ما تكفي" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"؛ جسّدت ريشة الفنان ممدوح الجيزاني؛ حال الأجهزة الكهربائية المنزلية، التي يشتريها المستهلك دون الحرص على مطابقتها لشروط الترشيد من خلال الملصق الذي بموجبه تظهر معلوماته في تطبيق "تأكد".

ومن أهداف الحملة تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك الذي يعد المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعَي الأجهزة الكهربائية والمركبات وغيرهما، من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.