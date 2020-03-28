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بتوجيه أمير الباحة.. مركز الحسام يطلق حملة دعم الأسر المتضررة من العزل "أهلنا يستاهلون"

الإمارة ساهمت بربع مليون ريال

بتوجيه من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أطلق مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية اليوم، حملة تحت شعار "أهلنا يستاهلون"، وذلك من مقر المركز بمدينة الباحة.

وأوضح وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، أن الحملة التي وجه بها أمير المنطقة تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة من العزل الصحي، وفئات الأسر المنتجة التي توقف نشاطها بسبب الظروف الحالية.

وبين أن الحملة انطلقت اليوم بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر السعودي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصحة الباحة، مشيراً إلى أن الحملة ستقدم ومن خلال لجنة الأسرة بالمنطقة العديد من السلال الغذائية وكوبونات الشراء وحقائب طبية.

وأضاف "السياري": أن "حملة أهلنا يستاهلون سيصاحبها حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية للتوعية من انتشار فيروس كورونا المستجد"، مقدماً شكره لأمير الباحة على دعمه للحملة واهتمامه الدائم بكل ما يحقق الرفاهية لأهالي الباحة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمركز الحسام، خلوفه بن محمد الزهراني، أن إمارة المنطقة قدمت دعماً مالياً للمركز بقيمة 250 ألف ريال ليقوم بواجبه الإنساني، مثمناً بأمير المنطقة وللإمارة هذا الداعم، داعياً رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية بدعم برامج المركز من خلال تقديم التبرعات بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية العزل الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بتوجيه أمير الباحة.. مركز الحسام يطلق حملة دعم الأسر المتضررة من العزل "أهلنا يستاهلون"
سبق

بتوجيه من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أطلق مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية اليوم، حملة تحت شعار "أهلنا يستاهلون"، وذلك من مقر المركز بمدينة الباحة.

وأوضح وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، أن الحملة التي وجه بها أمير المنطقة تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة من العزل الصحي، وفئات الأسر المنتجة التي توقف نشاطها بسبب الظروف الحالية.

وبين أن الحملة انطلقت اليوم بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر السعودي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصحة الباحة، مشيراً إلى أن الحملة ستقدم ومن خلال لجنة الأسرة بالمنطقة العديد من السلال الغذائية وكوبونات الشراء وحقائب طبية.

وأضاف "السياري": أن "حملة أهلنا يستاهلون سيصاحبها حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية للتوعية من انتشار فيروس كورونا المستجد"، مقدماً شكره لأمير الباحة على دعمه للحملة واهتمامه الدائم بكل ما يحقق الرفاهية لأهالي الباحة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمركز الحسام، خلوفه بن محمد الزهراني، أن إمارة المنطقة قدمت دعماً مالياً للمركز بقيمة 250 ألف ريال ليقوم بواجبه الإنساني، مثمناً بأمير المنطقة وللإمارة هذا الداعم، داعياً رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية بدعم برامج المركز من خلال تقديم التبرعات بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
06:12 PM

بتوجيه أمير الباحة.. مركز الحسام يطلق حملة دعم الأسر المتضررة من العزل "أهلنا يستاهلون"

الإمارة ساهمت بربع مليون ريال

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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بتوجيه من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أطلق مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية اليوم، حملة تحت شعار "أهلنا يستاهلون"، وذلك من مقر المركز بمدينة الباحة.

وأوضح وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، أن الحملة التي وجه بها أمير المنطقة تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة من العزل الصحي، وفئات الأسر المنتجة التي توقف نشاطها بسبب الظروف الحالية.

وبين أن الحملة انطلقت اليوم بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر السعودي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصحة الباحة، مشيراً إلى أن الحملة ستقدم ومن خلال لجنة الأسرة بالمنطقة العديد من السلال الغذائية وكوبونات الشراء وحقائب طبية.

وأضاف "السياري": أن "حملة أهلنا يستاهلون سيصاحبها حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية للتوعية من انتشار فيروس كورونا المستجد"، مقدماً شكره لأمير الباحة على دعمه للحملة واهتمامه الدائم بكل ما يحقق الرفاهية لأهالي الباحة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمركز الحسام، خلوفه بن محمد الزهراني، أن إمارة المنطقة قدمت دعماً مالياً للمركز بقيمة 250 ألف ريال ليقوم بواجبه الإنساني، مثمناً بأمير المنطقة وللإمارة هذا الداعم، داعياً رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية بدعم برامج المركز من خلال تقديم التبرعات بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

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