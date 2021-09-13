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في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 293 وفاة و10615 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البرازيل 586851 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

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في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 293 وفاة و10615 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البرازيل 586851 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:27 AM

في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 293 وفاة و10615 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البرازيل 586851 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

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