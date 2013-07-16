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"المباحث الإدارية" تُخصص وسائل تواصل لتلقّي بلاغات الرشوة

‏‫جددت المباحث الإدارية، التأكيد على أنها الجهة المختصة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة؛ مبينة أنها خصصت وسائل تواصل لتلقي البلاغات، تتمثل في هاتف مجاني وبريد إلكتروني ورقم فاكس.

جاء ذلك، عبر رسالة sms بثتها على أرقام المواطنين والمقيمين اليوم، قالت فيها:

"أخي المواطن.. أخي المقيم

المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة، لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجاني 980

أو البريد الإلكتروني

980@pss.gov.sa

أو الفاكس رقم: 011/4420057".

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"المباحث الإدارية" تُخصص وسائل تواصل لتلقّي بلاغات الرشوة
سبق

‏‫جددت المباحث الإدارية، التأكيد على أنها الجهة المختصة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة؛ مبينة أنها خصصت وسائل تواصل لتلقي البلاغات، تتمثل في هاتف مجاني وبريد إلكتروني ورقم فاكس.

جاء ذلك، عبر رسالة sms بثتها على أرقام المواطنين والمقيمين اليوم، قالت فيها:

"أخي المواطن.. أخي المقيم

المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة، لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجاني 980

أو البريد الإلكتروني

980@pss.gov.sa

أو الفاكس رقم: 011/4420057".

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:43 PM

"المباحث الإدارية" تُخصص وسائل تواصل لتلقّي بلاغات الرشوة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
795

‏‫جددت المباحث الإدارية، التأكيد على أنها الجهة المختصة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة؛ مبينة أنها خصصت وسائل تواصل لتلقي البلاغات، تتمثل في هاتف مجاني وبريد إلكتروني ورقم فاكس.

جاء ذلك، عبر رسالة sms بثتها على أرقام المواطنين والمقيمين اليوم، قالت فيها:

"أخي المواطن.. أخي المقيم

المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة، لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجاني 980

أو البريد الإلكتروني

980@pss.gov.sa

أو الفاكس رقم: 011/4420057".

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,054
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,908
29 مليار ..

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