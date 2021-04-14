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المسجد النبوي: إطلاق خدمة تقنية تتيح لقاصديه التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة

قبل الوصول إليه.. تجنيبهم مشقّة الزحام وحفاظًا على أرواحهم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ومنذ بداية الشهر الفضيل؛ خدمةً تقنيةً بأكثر من لغة حية، تتيح لقاصدي المسجد النبوي وقبل الوصول إليه من التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة وإمكانية الصلاة بها، عبر الرابط الالكتروني: https://t.co/G4rIlRSxI1?amp=1 .

وتسعى وكالة المسجد النبوي إلى الحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وتجنيبهم مشقّة الزحام وحفاظًا على أرواحهم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والصحية المعتمدة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسجد النبوي: إطلاق خدمة تقنية تتيح لقاصديه التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة
سبق

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ومنذ بداية الشهر الفضيل؛ خدمةً تقنيةً بأكثر من لغة حية، تتيح لقاصدي المسجد النبوي وقبل الوصول إليه من التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة وإمكانية الصلاة بها، عبر الرابط الالكتروني: https://t.co/G4rIlRSxI1?amp=1 .

وتسعى وكالة المسجد النبوي إلى الحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وتجنيبهم مشقّة الزحام وحفاظًا على أرواحهم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والصحية المعتمدة.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
07:08 PM

المسجد النبوي: إطلاق خدمة تقنية تتيح لقاصديه التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة

قبل الوصول إليه.. تجنيبهم مشقّة الزحام وحفاظًا على أرواحهم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ومنذ بداية الشهر الفضيل؛ خدمةً تقنيةً بأكثر من لغة حية، تتيح لقاصدي المسجد النبوي وقبل الوصول إليه من التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة وإمكانية الصلاة بها، عبر الرابط الالكتروني: https://t.co/G4rIlRSxI1?amp=1 .

وتسعى وكالة المسجد النبوي إلى الحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وتجنيبهم مشقّة الزحام وحفاظًا على أرواحهم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والصحية المعتمدة.

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