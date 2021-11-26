صدامات نارية في قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

البرتغال وإيطاليا إحداهما لن تشارك في المونديال

سحبت مساء اليوم الجمعة في مدينة زيوريخ السويسرية قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأسفرت عن مواجهات قوية وصدامات نارية أبرزها موقعة البرتغال وتركيا.

تأكد غياب منتخب كبير عن مونديال قطر 2022 بعدما أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى النهائيات عن وضع إيطاليا والبرتغال، بطلتي النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا، على المسار ذاته؛ ما يعني أن تأهلهما معاً أصبح خارج الحسابات.

وأسفرت القرعة التي سحبت الجمعة في زيوريخ، عن وضع منتخبي إيطاليا والبرتغال في المسار الثالث ضد مقدونيا الشمالية وتركيا توالياً؛ ما يعني أنهما في حال تجاوزا الأخيرتين سيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائيات.

ويقام الملحق الأوروبي الذي قسم على ثلاثة مسارات، في 24 آذار/ مارس بالنسبة لمباريات نصف النهائي وفي 29 منه بالنسبة للمباريات النهائية الثلاث.

وفيما يلي نتيجة قرعة ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

المسار الأول:

نصف النهائي الأول: اسكتلندا - أوكرانيا.

نصف النهائي الثاني: ويلز - النمسا.

المسار الثاني:

نصف النهائي الأول: روسيا - بولندا.

نصف النهائي الثاني: السويد - جمهورية التشيك

المسار الثالث:

نصف النهائي الأول: إيطاليا - مقدونيا الشمالية.

نصف النهائي الثاني: البرتغال – تركيا.