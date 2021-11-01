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أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

تغادر غدًا الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى مدينة دبي الإماراتية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر والتي تقام خلال الفترة من" 2 الى 10 نوفمبر الجاري " .

ويترأس رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري البعثة التي تضم 11 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب منصور الخنفري وهم " أسامة عمار ، أيمن العمري ، حسن النهاري ، خالد الغامدي ، رضا آل مدن ، رضوان جميل ، سهيل مسري ، شادي حسن ، عبدالرحمن العمار ، عبدالله العطياني ومهند الغميز " إلى جانب الإداريين جراح الشمري وعبدالعزيز بن ثاني الضبيب والحكم نواف الشمري والإعلامي سلطان الجلمود.

من جانبه أكد رئيس البعثة الدكتور ناصر الشمري جاهزية المنتخب لهذه المشاركة من خلال الإعداد الجيد وإقامة معسكر داخلي لمنتخب البلياردو بمدينة الرياض و معسكر داخلي لمنتخب السنوكر بمدينة جدة وقال : " نتأمل في تحقيق طموحات القيادة الرياضية بالدعم والتوجيه الذي نجده من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتوجيهات ومتابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي وهدفنا تحقيق أفضل النتائج والظهور بالمظهر المشرف وتمثيل الوطن خير تمثيل وأتمنى التوفيق للاعبين وتحقيق أفضل النتائج ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية
سبق

تغادر غدًا الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى مدينة دبي الإماراتية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر والتي تقام خلال الفترة من" 2 الى 10 نوفمبر الجاري " .

ويترأس رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري البعثة التي تضم 11 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب منصور الخنفري وهم " أسامة عمار ، أيمن العمري ، حسن النهاري ، خالد الغامدي ، رضا آل مدن ، رضوان جميل ، سهيل مسري ، شادي حسن ، عبدالرحمن العمار ، عبدالله العطياني ومهند الغميز " إلى جانب الإداريين جراح الشمري وعبدالعزيز بن ثاني الضبيب والحكم نواف الشمري والإعلامي سلطان الجلمود.

من جانبه أكد رئيس البعثة الدكتور ناصر الشمري جاهزية المنتخب لهذه المشاركة من خلال الإعداد الجيد وإقامة معسكر داخلي لمنتخب البلياردو بمدينة الرياض و معسكر داخلي لمنتخب السنوكر بمدينة جدة وقال : " نتأمل في تحقيق طموحات القيادة الرياضية بالدعم والتوجيه الذي نجده من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتوجيهات ومتابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي وهدفنا تحقيق أفضل النتائج والظهور بالمظهر المشرف وتمثيل الوطن خير تمثيل وأتمنى التوفيق للاعبين وتحقيق أفضل النتائج ".

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:02 PM

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغادر غدًا الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى مدينة دبي الإماراتية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر والتي تقام خلال الفترة من" 2 الى 10 نوفمبر الجاري " .

ويترأس رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري البعثة التي تضم 11 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب منصور الخنفري وهم " أسامة عمار ، أيمن العمري ، حسن النهاري ، خالد الغامدي ، رضا آل مدن ، رضوان جميل ، سهيل مسري ، شادي حسن ، عبدالرحمن العمار ، عبدالله العطياني ومهند الغميز " إلى جانب الإداريين جراح الشمري وعبدالعزيز بن ثاني الضبيب والحكم نواف الشمري والإعلامي سلطان الجلمود.

من جانبه أكد رئيس البعثة الدكتور ناصر الشمري جاهزية المنتخب لهذه المشاركة من خلال الإعداد الجيد وإقامة معسكر داخلي لمنتخب البلياردو بمدينة الرياض و معسكر داخلي لمنتخب السنوكر بمدينة جدة وقال : " نتأمل في تحقيق طموحات القيادة الرياضية بالدعم والتوجيه الذي نجده من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتوجيهات ومتابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي وهدفنا تحقيق أفضل النتائج والظهور بالمظهر المشرف وتمثيل الوطن خير تمثيل وأتمنى التوفيق للاعبين وتحقيق أفضل النتائج ".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

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